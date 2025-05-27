Ütü ile Cinayet Davasında Şok Savunma: 'Diğer Yarımı Kaybettim'

Ütü ile Cinayet Davasında Şok Savunma: 'Diğer Yarımı Kaybettim'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da eşini ütü ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Dim, duruşmada suçlamaları reddederek pişman olduğunu ifade etti.

Ütü ile cinayet duruşmasında şok savunma: "Diğer yarımı kaybettim"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da eşini ütüyle darp ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Dim'in davası Tekirdağ'da devam etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen yıl 24 Ağustos'ta Elif Dim'in ölümüne neden olduğu öne sürülen eşi Hasan Dim'in, 'tasarlayarak eşini öldürmek' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Elif Dim'in ailesi, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Hasan Dim, jandarma nezaretinde salona getirildi.

"Diğer yarımı kaybettim"

Sanık Hasan Dim savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Ben eşimi tasarlayarak öldürmedim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, evet herkes bir şeyini kaybetti ama ben 18 yılımı paylaştığım diğer yarımı kaybettim. Ben eşimi ütü ile öldürmedim. Ütünün alt tarafı zaten kırıktı bunu bende biliyorum, o evde yaşayan herkeste biliyor. Ben Ütüyü yerden alıp komodinin üstüne koydum. Ne ben katilim, ne de büyük oğlum benden şikayetçi olmadığı için hain. Yargılanma süresince adil yargılandığımı düşünüyorum. Taktir mahkemenizindir" dedi.

Elif Dim'in ailesinin avukatları, sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Hasan Dim'in avukatı ise ek savunma süresi istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Trump'tan Putin'e bir tehdit daha: Ateşle oynuyor

Putin'in son hamlesi Trump'ı küplere bindirdi: Ateşle oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu

Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.