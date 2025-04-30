İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Usulsüz Çakar Geçiş Üstünlüğü İhlaline 155 Bin Lira Ceza

Usulsüz Çakar Geçiş Üstünlüğü İhlaline 155 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'ta emniyet şeridi ihlali yaparak geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanan aracın tespit edildiğini ve sürücüsüne toplam 155 bin lira ceza uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle çakar geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı çakar iptal edildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı çakar iptal edildi. Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle, ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.