Haberler

Traktör devrildi, köy muhtarı hayatını kaybetti

Traktör devrildi, köy muhtarı hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, köyde gece saatlerinde meydana geldi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Ustalar Köyü'nde meydana geldi. Köy Muhtar Turgay Demir'in idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Köy Muhtarı Turgay Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler

Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler

Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi