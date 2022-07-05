Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi Üsküdar'da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi İSTANBUL - Üsküdar'da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgedeki 3 bina tahliye edildi. Çökme, Üsküdar Kısıklı Hacı Arif Bey sokak ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanının Hacı Arif Bey sokak kısmında yol göçtü. Göçme sonrası 3 bina tahliye edildi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde çalışma işlemleri sürüyor. 3 binada oturan vatandaşlar tahliye edildi İnşaat alanında oluşan çökme sonrası polis ekipleri, çökme olan alandaki 3 binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.