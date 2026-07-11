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Üsküdar'da forklift evin bahçesine uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

Üsküdar'da forklift evin bahçesine uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
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Üsküdar'da yokuş aşağı seyir halindeki forkliftin kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçması sonucu sürücü Fahri İ. (32) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üsküdar'da yokuş aşağı seyir halindeki forkliftin kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, suni çim taşımak için forkliftle seyir halinde olan Fahri İ. (32) isimli sürücü, yokuşlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan forklift yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki Fahri İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayı gören İsmail Kıraç, "Ben okulda çalışıyorum, işe gidiyordum. O üst yoldan geçerken forklifti üst yolda bir gördüm, buraya inerken indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca geldim baktım, adamcağız uçmuş oraya. Ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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