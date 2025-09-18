Haberler

Üsküdar'da Çatı Yangını: İki Bina Tehlike Altında

Üsküdar'da çıkan yangın, 3 katlı bir binanın çatısından 4 katlı bir apartmana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, Ünalan Mahallesi Kebap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 4 katlı apartmanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatılarda maddi hasar meydana geldi.

Yangın anı dron ile görüntülenirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

