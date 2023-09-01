Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde kadınlara laf attığı iddia edilen alkollü bir şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da alkollü şahsa meydan dayağı kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da kadınlara laf attığı iddia edilen alkollü şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde dün geç saatlerde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adam kadınlara laf attı. Duruma tepki gösteren bir grup vatandaş, alkollü şahsı tekmelemeye başladı. Dakikalarca yerde tekmelenen alkollü adam bir süre yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü adama müdahelede bulundu. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.