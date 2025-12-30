Uşak'ta zehir tacirliği yapan şahıs tutuklandı

Uşak'ta jandarma ekipleri zehir tacirliği yapan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte zehir tacirliği yapan bir şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri zehir tacirliği yapan İ.G. (29), ikametine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 3 adet kapıda emdirilmiş bonzai, 2 bin 270 adet lyrica uyuşturucu hap, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - UŞAK