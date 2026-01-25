Haberler

Uşak'ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak'ta cipin çarpması sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki yaya, hastanede hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta cipin çarpması sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (22) idaresindeki 64 FL 808 plakalı cip, Bozkuş köyü yakınlarına geldiği esnada yol kenarında yürüyen Birol Ertuğrul'a (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Birol Ertuğrul savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Birol Ertuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan cip sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
