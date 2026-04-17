Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı

Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 6 bin 750 kullanımlık sentetik bonzai ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Uşak'ta gerçekleştiren uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 6 bin 750 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 21 adet sentetik ecza ve bir miktar metamfetamin ile ecstasy ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklama; "Her türlü uyuşturucu madde ticareti, satışı ve kullanımına yönelik mücadelemiz kararlılıkla ve artarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç