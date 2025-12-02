Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 4 bin 200 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, 46 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK