Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 32 bin 407 adet sentetik ecza ve 520 gram esrar ele geçirildi.

Uşak'ta gerçekleştiren uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde operasyonlar düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 32 bin 407 adet sentetik ecza ve 520 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7'i şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
