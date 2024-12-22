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Uşak'ta Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir jeep ve bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta trafik kazası: Araç hurdaya döndü, 2 yaralı

UŞAK - Uşak'ta iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, D.B. yönetimindeki 34 GOB 565 plakalı jeep Durak Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde aynı istikamette ilerleyen S.G. idaresindeki Tofaş marka 43 PE 218 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle jeep araç elektrik panosuna vurması sonucunda devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan cip sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak, 112 Sağlık ekiplerince sürücü ve cip araçta yolcu konumunda bulunan Y.O. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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