Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 4. Mücahit Sokak ile Uğur Mumcu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. (32) yönetimindeki 64 KE 042 plakalı otomobil, kavşağa geldiği esnada Uğur Mumcu Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.C. (46) idaresindeki 64 AEH 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 64 KE 042 plakalı otomobil sürücü Ö.Ş. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan kızı M.Y. (6), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK