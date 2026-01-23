Haberler

Uşak'ta otomobil şarampole devrilip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ta otomobil şarampole devrilip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Uşak-Eşme karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi olduğu bildirildi.

Uşak'ta bir otomobilin şarampole devrilerek takla atması sonucu 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, Uşak- Eşme karayolu Elvanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (34) idaresindeki 64 EJ 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan G.Ç. (6), S.Y. (57) ve Gönül Pehlivan (56) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gönül Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, diğer yaralılar ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

