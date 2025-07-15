Uşak'ta Takla Atan Otomobilde 1'i Ağır 5 Yaralı

Uşak'ta Takla Atan Otomobilde 1'i Ağır 5 Yaralı
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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta takla atarak devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Uşak karayolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametine seyir halinde olan R.K.K. (21) yönetimindeki 43 AZ 512 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü ve yolcu konumunda bulunan C.N.K. (20), M.K. (19), .F.K. (15) ve E.K.K. (12) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.K.K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada otomobil hurdaya döndü. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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