Uşak'ta silah ve tarihi nitelikteki tüfekler ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince bir iş yeri ile ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen tüfek ve tabancalar ile çeşitli kesici aletler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında K.K.'ye ait iş yeri ve ikamette operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1'i kuru sıkı olmak üzere 4 tabanca, antika olduğu değerlendirilen 4 dolma tabanca, 3 av tüfeği, 3 faturasız havalı tüfek, antika niteliğinde olduğu değerlendirilen 10 dolma av tüfeği, 1 replika makineli tüfek, 4 kılıç, 9 av bıçağı ve 1 telsiz ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı