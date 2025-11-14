Haberler

Uşak'ta otomobili çalan şüpheliler yakalandı

Güncelleme:
Uşak'ta otomobili çalan 2 şüpheliler polis ekiplerince yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece 1'i tutuklanırken 1' i serbest bırakıldı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi Şehit Ali Rıza Horasan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G.'ye (58) ait park ettiği otomobilin bir süre sonra yanına geldiğinde yerinde olmadığını fark etti.

M.G.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği sevk edildi. Ekiplerce bölgede yapılan kamera çalışmaların ardından otomobilin, Aybey Mahallesi Şehit Feridun Alabaş Caddesi üzerinde olduğunu tespit ederken, otomobili çalan V.G. (23) ve N.E. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, N.E. tutuklanırken, V.G. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına (KGYS) yansıdı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
