Uşak'ta Otomobil ile Tır Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Uşak'ta Otomobil ile Tır Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralı
Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Büyükoturak Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü C.K. (66) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Büyükoturak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. (66) idaresindeki 64 FK 285 plakalı otomobil, kavşaktan Uşak istikametine dönüş yapmak istediği sırada, merkez istikametine seyir halinde olan G.O.K. (43) yönetimindeki 03 VP 211 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, 112 sağlık ekiplerince yaralanan otomobil sürücüsü C.K., önce Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
