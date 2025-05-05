Uşak'ta Okul Çevrelerinde Geniş Denetim Yapıldı

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 488 ekip ve bin 339 personelle, 862 okul çevresi, 482 umuma açık yer, 459 okul servis aracı denetlendi.

Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 7 bin 36 kişi sorgulandı. - UŞAK