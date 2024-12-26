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Uşak'ta Oğul, Babasını Sopayla Öldürdü

Uşak'ta Oğul, Babasını Sopayla Öldürdü
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Uşak'ta çıkan bir tartışma sonucunda 23 yaşındaki Remzi Deniz, 58 yaşındaki babası Engin Deniz'i sopayla darp ederek öldürdü. Olayın ardından Remzi Deniz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta babasını sopayla darp ederek öldüren oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak üzerinde oğul Remzi Deniz (23) ile baba Engin Deniz (58) arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tek katlı evlerinin önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul Remzi Deniz babasını sopayla darp etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Engin Deniz, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Deniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğul Remzi Deniz, ikamet ettikleri evde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Remzi Deniz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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