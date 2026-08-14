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Uşak'ta orman yangını kontrol altında

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Uşak’ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Uşak'ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, dün Eşme ilçesine bağlı Kayalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, meşelik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 5 helikopter, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, iş makinesi ve ekipler sevk edildi.

Yangına ekiplerin gece boyu karadan müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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