Uşak'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 401 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 401 bin 340 kaçak makaron, 8 kg dökme boş makaron, 191 kg kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi ve 6 adet kompresör ele geçirdi.

Operasyon kapsamında, 2 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK