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Uşak'ta 50 Jandarma Personeli Rütbe Töreniyle Terfi Etti

Uşak'ta 50 Jandarma Personeli Rütbe Töreniyle Terfi Etti
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Uşak İl Jandarma Komutanlığında görevli 9 subay, 34 astsubay ve 7 uzman jandarma olmak üzere toplam 50 personel, düzenlenen törenle bir üst rütbeye yükseldi. Törene Vali Dr. Serdar Kartal, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve diğer protokol üyeleri katıldı. Konuşmaların ardından yeni rütbeler takıldı, terfi eden personele başarılar dilendi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 9 subay, 34 astsubay ve 7 uzman jandarma olmak üzere toplam 50 personel, düzenlenen törenle bir üst rütbeye terfi etti.

Jandarma Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Rütbe Terfi Töreni'ne Vali Dr. Serdar Kartal, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcısı Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve aileleri katıldı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, bir üst rütbeye terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Dr. Serdar Kartal ise jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek terfi eden personeli tebrik etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, bir üst rütbeye terfi eden 9 subay, 34 astsubay ve 7 uzman jandarmanın yeni rütbeleri, Vali Dr. Serdar Kartal ve protokol üyeleri tarafından takıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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