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Uşak'ta otomobilin bir işletmenin bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bulanmaz (27) idaresindeki 06 AJ 0643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir işletmenin bahçe duvarına çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet Bulanmaz, yolcu konumunda bulunan eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve eşinin annesi Lale Sağsöz'ün (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan A.M.K. (4) ve B.K. (37), 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Mehmet Bulanmaz'ın astsubay, hayatını kaybeden eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz'ın ise polis memuru olduğu öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı