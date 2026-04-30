Uşak'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Uşak'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Uşak'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat gereği Uşak merkeze bağlı İlyaslı köyünde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Atatürk, Cumhuriyet ve Karaağaç mahallelerinden yıkım ihbarları yapılırken, Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında ve Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktığı bilgisi ekiplerle paylaşıldı.

İhbarların alınmasının ardından ekipler hızla bölgelere sevk edilerek arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına başladı. Enkaz altında kalan vatandaşlar titizlikle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadır kent kuruldu. Bunun yanı sıra sahra hastanesi oluşturularak sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi hedeflendi.

Gerçek olayları aratmayan tatbikatta AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri koordineli şekilde görev aldı.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Yasemin Bebek, "Afetlerde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmak. Eksikliklerimiz varsa eğer, bu eksikliklerimizi tatbikatlarla tespit edip gidermek. Bizim bunun haricinde Uşak ilimiz birinci derecede deprem bölgesi değil. Çok ciddi manada bir tehlike arz etmiyor. Fakat il olarak yaşanabilecek Marmara Depremi kapsamında Küçükçekmece ilçemizde görevlendirilmiş bulunmaktayız. Yaşanabilecek Marmara depreme ilin tüm imkanlarıyla Küçükçekmece ilçesinde hem müdahale hem iyileştirme çalışmalarında görev alacağız. Amacımız bunlara hazırlıklı olmak" dedi. - UŞAK

