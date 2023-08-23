Uşak'ta evde uyuşturucu operasyonu: 700 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yapılan operasyonda bir evde 700 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan şüpheli ise serbest bırakıldı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir evde 700 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası, Tatar beldesinde Y.T'ye ait eve operasyon düzenledi.
Evde, özel eğitimli narkotik köpeği Çulha'nın da desteğiyle yapılan aramada, 700 gram esrar ve evin bahçesine ekili 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.T, jandarmada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - 3. Sayfa