Uşak'ta evde uyuşturucu operasyonu: 700 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yapılan operasyonda bir evde 700 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan şüpheli ise serbest bırakıldı.