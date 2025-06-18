Uşak'ta Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktora saldıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Şerif Ahmet Kandemir (50), Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde hayatını kaybeden E.M.'nin yakınlarına ölüm haberini verdiği sırada E.M.'nin oğlu M.M. (50) tarafından darp edilip bıçakla tehdit edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliğinden konuya ilişkin açıklama

Uşak Valiliğince sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ise; "Sağlık çalışanımıza sözlü ve fiziksel saldırıya yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki sahış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK