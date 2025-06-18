Uşak'ta Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Şerif Ahmet Kandemir'e saldıran M.M. tutuklandı. Olay, hastanede hasta yakınlarına ölüm haberini verirken gerçekleşti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktora saldıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Şerif Ahmet Kandemir (50), Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde hayatını kaybeden E.M.'nin yakınlarına ölüm haberini verdiği sırada E.M.'nin oğlu M.M. (50) tarafından darp edilip bıçakla tehdit edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliğinden konuya ilişkin açıklama

Uşak Valiliğince sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ise; "Sağlık çalışanımıza sözlü ve fiziksel saldırıya yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki sahış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in kürsüye mazot şişesiyle çıkmasına kayıtsız kalamadı

Özgür Özel'in kürsüye şişeyle çıkmasına kayıtsız kalamadı
Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Koruması iki gün önce vuruldu! Saldırıyı bakın kim üstlendi
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.