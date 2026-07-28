Haberler

Uşak'ta Domates Yüklü Kamyon Çekiciden Devrildi, Karayolu Kapandı

Uşak'ta Domates Yüklü Kamyon Çekiciden Devrildi, Karayolu Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta arıza yapan domates yüklü kamyon, çekiciye yüklendikten sonra hareket halindeyken vinçten yola devrildi. İzmir-Uşak karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, yola saçılan domatesler ekipler tarafından temizlendi.

Uşak'ta çekici üzerindeki domates yüklü kamyon yola devrildi. Kaza nedeniyle İzmir-Uşak karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

H.A. (52) idaresindeki 06 DCJ 487 plakalı domates yüklü kamyon, Yenişehir rampalarında arıza yaptı. Bunun üzerine M.Y. (45) yönetimindeki 64 AAP 831 plakalı çekici olay yerine çağrıldı.

Arızalı kamyon çekici üzerine yüklenmesinin ardından hareket eden çekici, İzmir-Uşak karayolu Gediz Kavşağı'na geldiği sırada henüz bilinmeyen nedenle kamyon vinç üzerinden yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Uşak karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından yola saçılan domatesler Karayolları 25. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi. İzmir-Uşak karayolunda oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler

Bu bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
Kameraları izleyince gözlerine inanamadı: 4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı

4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Yıldız futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu