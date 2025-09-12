Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı 3 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç. (29) ve M.B.G. (53) ile A.S.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S.G, S.Ç. ve M.B.G.'yi bıçakladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan S.Ç. ve M.B.G. önce Eşme Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli A.S.G. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK