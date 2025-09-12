Haberler

Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı 3 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç. (29) ve M.B.G. (53) ile A.S.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S.G, S.Ç. ve M.B.G.'yi bıçakladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan S.Ç. ve M.B.G. önce Eşme Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli A.S.G. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Paylaşımı endişelendirdi

Ünlü oyuncudan gece yarısı korkutan paylaşım: Affedin yapamıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın yıldızını Atletico Madrid'e istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.