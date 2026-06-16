Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta 1-15 Haziran arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok miktarda sentetik bonzai, metamfetamin, kokain ve silah ele geçirildi.

Uşak'ta 1-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 1-15 Haziran tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 22 bin 559 kullanımlık A4 sentetik bonzai, bin 378 adet sentetik ecza, 162 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 4 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Silivri’de villa skandalı büyüyor: Villanın değeri, 10 milyon TL değil 30 milyon TL çıktı

Başkanın villa skandalı büyüyor! Meğer değeri 10 milyon değilmiş
Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

Havalimanında valizi açtı, herkes ona bakakaldı!
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Ağlaya ağlaya veda etti!