Uşak Banaz'da durdurulan şüphelinin üzerinde 264 içimlik bonzai bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Uşak'ın Banaz ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 264 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi ve şahıs gözaltına alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede devriye görevi sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen A.Ç. (24) isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 264 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, A.Ç.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı