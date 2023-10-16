Urla Belediyesi Kamyon Şoförü Uyuşturucuyla Yakalandı

Urla Belediyesi'nde çalışan kamyon şoförü Ahmet Balaban, evinde uyuşturucu maddeyle yakalanarak tutuklandı. Balaban daha önce kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu yaralanmış ve hastanede yapılan testlerde kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.

İZMİR'in Urla ilçe belediyesinde kamyon şoförü olan Ahmet Balaban (27), evinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanıp, tutuklandı. Balaban, temmuz ayında kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Narko Güç' operasyonu kapsamında geçen 11 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik, daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Urla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kamyon şoförü olarak çalışan Ali Balaban gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada hassas terazi, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundu. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Balaban, tutuklandı.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMIŞTI

Ahmet Balaban'ın, 3 Temmuz'da bahçe atıklarını Seferihisar'da bulunan tesislere götürürken direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, çelik bariyerlere çarpıp, devrilmişti. Kürek kemiği ile bacaklarında kırıklar olan Balaban'ın, tedavisi için kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.