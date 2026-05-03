Ürdün ordusu, Suriye'de uyuşturucu ve silah depolarını vurdu

Ürdün ordusu, Suriye'de operasyon düzenledi. Suriye devlet televizyonu, Ürdün ordusunun, büyük bir kısmı Dürzi grupların kontrolünde olan Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde uyuşturucu ve silah depolarını hedef aldığını bildirdi. Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, Ürdün ordusunun Süveyda'nın Şahba köyünde isyancı grupların kontrolündeki silah ve uyuşturucuların bulunduğu bir karargahı hedef aldığı aktarıldı. Yerel kaynaklar ayrıca, Arman kasabasındaki depolar da dahil olmak üzere en az beş noktanın bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırılardan birinin yerel güvenlik güçlerine ait bir birimin yakınını vurduğunu bildirdi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada da, "Krallığın kuzey sınırı boyunca silah ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan birkaç noktayı hedef alan caydırıcı bir Ürdün operasyonu gerçekleştirildi. Ordu, Krallığın güvenliği ve egemenliğine yönelik her türlü tehditle kararlı ve caydırıcı şekilde mücadele etmeye devam edecek; buna karşı tüm kabiliyet ve kaynaklarını tam güç ve kararlılıkla seferber edecek" denildi.

Suriyeli devrik lider Beşar Esad yönetiminin ardından Ahmed eş-Şara yönetiminin göreve gelmesinden bu yana Şam ve Amman, sınırlarında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etme konusunda taahhütte bulunmuştu. Süveyda kenti de dahil olmak üzere Ürdün sınırındaki Süveyda vilayetinin bazı bölümleri Şam yönetiminin kontrolünde değil, Dürzi silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. - SÜVEYDA

