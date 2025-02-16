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Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları film galasında birbirine girdi

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Esenyurt'ta bir AVM'de düzenlenen film galasında Çakal isimli rapçi ile sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu. Çoğunluğu gençlerden oluşan hayranları arasında kavga çıktı. O esnada bir kişinin etrafa yangın tüpü sıkması paniğe neden oldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı bir AVM'de akşam saatlerinde film galasına gelen ünlü rapçi Çakal ile sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu.

KAVGAYI YANGIN TÜPÜYLE ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Yoğun kalabalığın içinde bazı gençler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, o esnada bir kişi etrafa yangın tüpü sıktı ve paniğe neden oldu. Polis ekipleri ve güvenlikler kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hareketli dakikalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, AVM'de yaşanan izdiham sırasında kavga eden gençler, salona giriş yapan Çakal ve İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.

Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları film galasında birbirine girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnes:

Atamızın bize bıraktığı laik çağdaş gençlik . Sağol atam işin zor valla sicaciktir oralar

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