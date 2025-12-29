Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı tutuklandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında nöbetçi hakimliğe sevk edilen Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklanırken, Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Veyis Ateş, fenomen Taner Çağlı ve Mustafa Karataş 27 Aralık 2025 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamaktan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma suçundan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı. Bugün Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle, Mustafa Karataş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklanırken, Mustafa Karataş da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL