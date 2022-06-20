TEM otoyolunda ilginç anlar! Sürücüler gördükleri konteyner karşısında şaşkına döndü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ümraniye'de TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü. Sürücülerin dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, konteyner nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Trafikte seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü. Köprü istikametine ilerleyen bir araç sürücüsü konteynerin yola düştüğünü son anda fark etti.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Sürücünün dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, yol ortasında konteyneri gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Konteyner nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa