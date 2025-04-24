İstanbul güne 4.1 büyüklüğündeki depremle uyandı

İstanbul güne bir depremle daha uyandı
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var

Ümraniye'de Trafikte Dehşet: Kamyon Şoförü Çekiçle Saldırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de bir kamyon şoförü, yol verme meselesi nedeniyle otomobil sürücüsüne çekiçle saldırdı. Olay sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Ümraniye'de trafikte dehşet: Kamyon şoförü çekiçle saldırdı

İSTANBUL - Ümraniye'de kamyon şoförü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücüye çekiçle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü M.Y.K. ve kamyon şoförü T.A. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kamyon sürücüsü T.A. elindeki çekiçle otomobil sürücüsü M.Y.K.'nın yüzüne vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yüzünden yaralanan M.Y.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırgan kamyon şoförü T.A. gözaltına alınırken, bu sırada oğlu Ü.A. polis ekiplerine direnerek mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan Ü.A.'nın üzerinden 1 adet bıçak ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN UĞUR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.