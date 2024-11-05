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Ümraniye'de tadilat esnasında tüp patladı, çatı katı alev alev yandı

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İstanbul Ümraniye'de bir binanın çatı katında yalıtım tadilatı esnasında kullanılan tüpün patlaması sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de 5 katlı binanın çatı katında yalıtım tadilatı esnasında yangın çıktı. Tadilatta kullanılan tüpün patladığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

TADİLAT ANINDA TÜP PATLADI

İddiaya göre, 5 katlı binanın çatısında pürmüz ile yalıtım tadilatı yapıldığı esnada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıya sirayet etti. Çatı tadilatında kullanılan tüp ise şiddetli şekilde patladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve farklı ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale ederek kontrol altına aldı. Oluşan patlama sebebiyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Ümraniye'de tadilat esnasında tüp patladı, çatı katı alev alev yandı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Münferit bir olay terör saldırısı gibi abartmanın manası yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Ülke'ye adalet gelinceye kadar günde üç beş yer patlayacak bence böyle... derin akıllar böyle karar vermiş. Nasıl diyorlardı beyaz tüylüler.

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