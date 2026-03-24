Ümraniye'deki Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

19 Mart'ta Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın cinayetiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 7 şüpheli tutuklandı.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, Kundakçı cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ait anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
