Üye Girişi
Haberler

Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmeni yumrukladı! O anlar anbean kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmenlerle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, "Sen benim babamın arkasından konuşamazsın" diyerek tartışma yaşadığı öğretmenlerden birini yumrukladı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli infial yaratan görüntünün ardından gözaltına alındı.

Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı.

SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

"Sen benim babamın arkasından konuşamazsın" diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir lisede öğretmeni darbeden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

"ÖĞRETMENİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İbrahim Durmaz Orhan Bozkurt Cep Telefonu İstanbul Ümraniye 3.Sayfa Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuştular? CHP lideri Özel'den emekli ve asgari ücretliyi umutlandıran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuştular? CHP lideri Özel'den emekli ve asgari ücretliyi umutlandıran sözler

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi

14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500

Yorumlar (20)

Ahmet25 :

Zorunlu eğitimin zorlukları, 12 yıl zorunlu eğitim mi olur?

82
20
yanıtYanıtla
Yeşil:

12 yıl zorunlu eğitim yanında 12 yıl zorunlu ahlak ve şeref gelmeli. Öğretmen dövmek ne demek ya.. Yazıklar olsun

yanıt18
yanıt0
Mehmet Kankardes:

Demekki 300 binlira verecek parası var, öğretmenlere fiziksel saldırının kefalet bedeli 300 binliracık.. bunu dıyunca ya öğretmeni ya kendini ölüdürür zaten:)

59
5
yanıtYanıtla
mehmet cetin:

Hapse girer ilk mahkemede tahliye olur

yanıt36
yanıt1
zebil animation:

maddi manevi tazminat artı hapis verilmeli.

38
3
yanıtYanıtla
ruhi kara:

Türkiye de şiddetin cezası sert olmalı. Bunun öğretmeni, doktoru yok. Ama olmuyor. Nedense hiç bir şeyi beceremiyoruz

38
2
yanıtYanıtla
Erdi Cakmak:

Be serbest

35
1
yanıtYanıtla
Fenerbahçe Tayfa:

keşke yapılan haberlerin nasıl sonuçlandıklarını anlatan bir haber yayın organı olsa

34
-1
yanıtYanıtla
Casim Aras:

Acaba ne olduda bu böyle oldu. Herkes neden şiddete kalkışıyor. Demekki sistemde bi bozukluk var. Bunu sorgulamak yerine al gözaltına sonra ver para cezası hadi bybyyy

5
5
yanıtYanıtla
Blackened:

Ne oldusu ne bittisi yok! acabası yok! dağ başından inenleri aklamaya çalışmayın! Varsa şikayeti öğretmenin tepesine binmeye meraklı bir sürü merci var sen kafanı yorma! O da bilir öğretmen surundurmeyi ama yok illa o yumruğu atıp tüm meslek mensuplarina da aynı yumruğu atmış sayacak kendini. Sen de burada acabası ile uğraş diye!

yanıt2
yanıt0
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title