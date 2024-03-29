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Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Ümraniye'de iş yerinde korkutan yangın

İSTANBUL - Ümraniye'de bir iş yerinde elektrik kontağından kaynaklı olarak çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, Ümraniye Yamanevler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde saat 21.15 sırlarında meydana geldi. Bir iş yerinin elektrik kontağından çıkan alevler kısa süre iş yerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye İtfaiye İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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