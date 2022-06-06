Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti - Haberler

Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan temizlik işçisi hayatını kaybetti. İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan temizlik işçisi hayatını kaybetti. Ümraniye Alemdağ Caddesinde sabah saatlerinde olan kazada İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan temizlik işçisi 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Abdurrahman Aydın Ümraniye İETT 3. Sayfa Haberler

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