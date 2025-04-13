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Ümraniye'de Emniyet Şeridi Magandasına 12 Bin TL Ceza

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İstanbul Ümraniye'de emniyet şeridini kullanan sürücüye yol vermeyen diğer sürücüye hakaret eden şahıs hakkında 12 bin 246 TL para cezası uygulandı. Olay, cep telefonu ile kaydedildi.

Ümraniye'deki emniyet şeridi magandasına 12 bin TL ceza

İSTANBUL - Ümraniye'de emniyet şeridini kullanan ve kendisine yol vermeyen sürücüye hakaret eden şahıs hakkında 12 bin 246 TL para cezası uygulandı.

Ümraniye'de Şile Kuzey yol Tepeüstü mevkiinde geçtiğimiz gün, emniyet şeridini kullanan bir sürücü, kendisine yol vermeyen ve normal şeritte ilerleyen diğer sürücüye küfürlü bir şekilde tepki göstermişti. Yanındaki kadın ise, "Senin bir gün kafana sıkarlar, herkese gider yapma, trafikte maganda çok aslanım" şeklinde ifadeler kullanmıştı. O anlar diğer sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Emniyet şeridince ilerleyen şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yaptığını belirleyen ekipler, plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Ü.D. isimli şahsı yakaladı. Şahıs hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Emniyet şeridi ihlali', 'Araçların güvenle girebileceği açıklığı bırakmamak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Emniyet Kemeri kullanmamak' maddelerinden toplamda 12 bin 246 TL cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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