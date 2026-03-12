Haberler

Ümraniye'de dron destekli "kaynak" uygulaması gerçekleştirildi

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye'de dron destekli uygulama ile taralı alanda kaynak yapan araçları tespit etti. Uygulama sonucu toplam 9 araca 9 bin lira ceza kesildi. Kural ihlali nedeniyle cezai işlem gören vatandaşlar itiraz etti.

Ümraniye'de polis ekipleri tarafından dron destekli halk arasında "kaynak" olarak bilinen taralı alan uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şile Otoyolu Ümraniye Mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılım yolunda dron destekli kaynak uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında taralı alandan kaynak yapan araçlar dron ile tek tek tespit edildi. Tespit edilen araçlar polis ekiplerince durdurularak cezai işlem uygulandı. Uygulama kapsamında toplam 9 araca 9 bin lira cezai işlem yapıldı.

Öte yandan kural ihlali yaparak ceza yiyen bazı vatandaşlar, ihlal yapmadığını iddia ederek polislere itirazda bulunarak tepki gösterdi. İtiraz eden vatandaşlara dron kayıtları izletilerek yaptıkları ihlal gösterildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

