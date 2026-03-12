Ümraniye'de dron destekli 'kaynak' uygulaması gerçekleştirildi

Ümraniye'de polis ekipleri tarafından dron destekli halk arasında "kaynak" olarak bilinen taralı alan uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şile Otoyolu Ümraniye Mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılım yolunda dron destekli kaynak uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında taralı alandan kaynak yapan araçlar dron ile tek tek tespit edildi. Tespit edilen araçlar polis ekiplerince durdurularak cezai işlem uygulandı. Uygulama kapsamında toplam 9 araca 9 bin lira cezai işlem yapıldı.

Öte yandan kural ihlali yaparak ceza yiyen bazı vatandaşlar, ihlal yapmadığını iddia ederek polislere itirazda bulunarak tepki gösterdi. İtiraz eden vatandaşlara dron kayıtları izletilerek yaptıkları ihlal gösterildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - İSTANBUL

