Ümraniye'de Çatı Yangınında İki Yaşlı Çift Kurtarıldı

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evlerinde mahsur kalan iki yaşlı çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Evdeki muhabbet kuşu ve evcil bir köpek de ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Ümraniye Marmara Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binanın ikinci ve üçüncü katlarında bulunan yaşlı çiftler, dumandan etkilenerek evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çiftleri bulundukları yerden kurtardı. Ekipler, ayrıca evdeki muhabbet kuşu ve evcil köpeği de dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen iki yaşlı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL