Umman'ın Limah kenti yakınında kargo gemisine saldırıda 1 Hint denizci öldü

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Umman açıklarında ticari bir gemiye düzenlenen saldırıda 1 Hindistanlı denizci hayatını kaybetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman'ın Limah kenti yakınlarında MSV Al Jusufi kargo gemisine düzenlenen saldırıda 1 Hint vatandaşının yaşamını yitirdiği, 13 Hint vatandaşının ise kurtarıldığı ifade edildi. Saldırının kınandığı açıklamada, bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırıların devam etmesinden derin endişe duyulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Bölgedeki ticari gemilere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar sona ermeli" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı