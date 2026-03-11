Umman'ın Salalah Limanı'ndaki yangın devam ediyor

Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesislerinde dron saldırısı sonrası çıkan yangın devam ediyor.

Umman tarafından yapılan açıklamada, yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip gönderildiği belirtilerek, yangının kontrol altına alınmasının zaman alacağı ifade edildi. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı