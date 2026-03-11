Haberler

Umman'ın Salalah Limanı'ndaki yangın devam ediyor

Güncelleme:
Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesislerine düzenlenen dron saldırısının ardından başlayan yangına müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması zaman alabilir.

Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesislerinde dron saldırısı sonrası çıkan yangın devam ediyor.

Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesislerine düzenlenen dron saldırısı sonrası başlayan yangın devam ediyor.

Umman tarafından yapılan açıklamada, yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip gönderildiği belirtilerek, yangının kontrol altına alınmasının zaman alacağı ifade edildi. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
