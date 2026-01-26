Haberler

Uludağ'da 1 haftada 208 olaya JAK müdahalesi

Uludağ'da 1 haftada 208 olaya JAK müdahalesi
Uludağ Kayak Merkezi'nde 19-25 Ocak 2026 tarihlerinde meydana gelen 71 kazaen yaralanma ve 137 mahsur kalma olayına Jandarma Arama Kurtarma timleri müdahale etti. Toplamda 208 olaya müdahale eden ekipler, yaralanan vatandaşlara ilk yardım uyguladı.

Uludağ Kayak Merkezi'nde 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında meydana gelen 71 kazaen yaralanma ve 137 mahsur kalma olayına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince müdahale edildi.

Uludağ Kayak Merkezi'nde 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında meydana gelen olaylara JAK timleri müdahale etti. Komutanlık emrinde görevli JAK timleri tarafından söz konusu tarihler arasında 71 kazaen yaralanma ve 137 mahsur kalma olayı olmak üzere toplam 208 olaya müdahale edildi.

Yaralanan vatandaşlar, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. - BURSA

