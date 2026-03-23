Uludağ'da jandarmadan kayakçılara yardım eli

Bursa'nın Uludağ ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan kayakçılara Jandarma Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti. Yaralanan kayakçılara ilk yardım yapılarak güvenli bölgelere ulaştırıldılar.

Bursa'nın Uludağ ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle kayak pistlerinde zaman zaman zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti.

Uludağ'daki kayak merkezinde görev yapan JAK timleri, pistlerde devriye görevi sırasında düşerek yaralanan ve kaymakta zorlanan vatandaşlara müdahale etti. Ekipler, kayak yaparken dengesini kaybedip yere düşen bir vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, durumu ağır olmayan yaralıların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin düşmesine rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kayakçılara hem güvenlik hem de yönlendirme konusunda destek verdi. Jandarma ekiplerinin kar motorlarıyla yaptığı devriyeler sayesinde pistlerde güvenlik önlemleri de artırıldı.

Yetkililer, kayak yapan vatandaşların kurallara uymaları, hızlarını kontrol etmeleri ve muhtemel kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

JAK ekipleri 7/24 görev başında

Uludağ'da görev yapan JAK ekipleri, kış sezonu boyunca muhtemel kazalara ve kaybolma olaylarına karşı 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaya devam ediyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan durumlarda hızlı şekilde olay yerine ulaşarak vatandaşlara yardım ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Taraftarı yıkan gelişme! Osimhen'de korkulan oldu
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası

Trump'ı çileden çıkaracak görüntü
500

Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
Arbeloa'nın ceketi olay oldu

Olay olan ceket!
Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi

Aleyna, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti

Aleyna ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketine dikkat